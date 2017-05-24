Главные события среды

Турция ограничила поставки подсолнечного масла из России

Директор Масложирового союза Михаил Мальцев заявил, что Турция ограничила беспошлинные поставки российского подсолнечного масла. Об этом сообщает РИА Новости.

Гендиректор Большого театра написал Путину о Серебренников

Глава Большого театра Владимир Урин обратился с письмом к президенту РФ Владимиру Путину из-за ситуации вокруг режиссера Кирилла Серебренникова.

Объявлен срок начала президентской кампании в России

Президентская предвыборная кампания стартует в России в период с 7 по 17 декабря, сообщила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина , слова которой приводит ТАСС.

Усманов сравнил Навального с Шариковым в новом видео

Бизнесмен Алишер Усманов записал второе видеообращение к политику Алексею Навальному в преддверии заседания суда по делу о клевете. Видео опубликовано на странице Усманова в соцсети «ВКонтакте».

Богатых россиян переведут на спецрежим

В России могут ввести специальный налоговый режим для богатых граждан и частных инвесторов на доходы от иностранных источников. Инициатором выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов

Причина падения Ту-154 установлена на 99%

Министр обороны Сергей Шойгу пообещал в ближайшее время назвать причины крушения самолета Ту-154 над Черным морем. По его словам, поисковые работы на месте катастрофы завершены еще несколько недель назад, и военные уверены в установлении причин трагедии «на 99%».

Месси приговорили к тюрьме

Верховный суд Испании постановил, что игрок «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси несет ответственность за три налоговых правонарушения.

Американцы вопреки запрету едут в Крым

С марта 2014 года Крым посетили 370 граждан США, сообщает Life со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ

В столичном регионе может снова выпасть снег

В конце текущей недели на севере Московской области может выпасть мокрый снег, сообщили РИА Новости в погодном центре " Фобос".