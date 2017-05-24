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Главные события среды

Спецрежим для богатых россиян, зачем американцы едут в Крым и другие события дня
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Турция ограничила поставки подсолнечного масла из России

Фото: РИА Новости

Директор Масложирового союза Михаил Мальцев заявил, что Турция ограничила беспошлинные поставки российского подсолнечного масла. Об этом сообщает РИА Новости.
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Гендиректор Большого театра написал Путину о Серебренников
Глава Большого театра Владимир Урин обратился с письмом к президенту РФ Владимиру Путину из-за ситуации вокруг режиссера Кирилла Серебренникова.
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Объявлен срок начала президентской кампании в России

Фото: ТАСС

Президентская предвыборная кампания стартует в России в период с 7 по 17 декабря, сообщила секретарь ЦИК РФ Майя Гришина, слова которой приводит ТАСС.
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Усманов сравнил Навального с Шариковым в новом видео
Бизнесмен Алишер Усманов записал второе видеообращение к политику Алексею Навальному в преддверии заседания суда по делу о клевете. Видео опубликовано на странице Усманова в соцсети «ВКонтакте».
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Богатых россиян переведут на спецрежим

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В России могут ввести специальный налоговый режим для богатых граждан и частных инвесторов на доходы от иностранных источников. Инициатором выступил бизнес-омбудсмен Борис Титов.
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Причина падения Ту-154 установлена на 99%

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Министр обороны Сергей Шойгу пообещал в ближайшее время назвать причины крушения самолета Ту-154 над Черным морем. По его словам, поисковые работы на месте катастрофы завершены еще несколько недель назад, и военные уверены в установлении причин трагедии «на 99%».
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Месси приговорили к тюрьме
Верховный суд Испании постановил, что игрок «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси несет ответственность за три налоговых правонарушения.
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Американцы вопреки запрету едут в Крым
С марта 2014 года Крым посетили 370 граждан США, сообщает Life со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ.
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В столичном регионе может снова выпасть снег
В конце текущей недели на севере Московской области может выпасть мокрый снег, сообщили РИА Новости в погодном центре " Фобос".
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РИА Новости ИТАР-ТАСС
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