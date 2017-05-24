Эксперты назвали самые безопасные страны мира

Рейтинг самых безопасных государств мира возглавила Финляндия. Об этом свидетельствует отчет Global Travel and Tourism Всемирного экономического форума.

В "тройку" наиболее безопасных также вошли Объединенные Арабские Эмираты и Исландия.

Верхние строчки рейтинга занимают, в большинстве своем, страны Европы, хотя, например, Великобритания после теракта в Манчестере опустилась сразу на 78-ю позицию в списке.

Внизу списка находятся КНДР, Афганистан и Ирак. При этом США в этом рейтинге расположились на 84-м месте, Россия заняла 109-е место, а Украина – 127-е. Еще менее безопасными были признаны Пакистан, Йемен и Нигерия.

Ваши друзья не знают, куда отправиться в отпуск? Расскажите им — для этого нажмите кнопки соцсетей ниже: