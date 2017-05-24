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Москва24

Эксперты назвали самые безопасные страны мира

Опубликован рейтинг самых безопасных стран
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Рейтинг самых безопасных государств мира возглавила Финляндия. Об этом свидетельствует отчет Global Travel and Tourism Всемирного экономического форума.
В "тройку" наиболее безопасных также вошли Объединенные Арабские Эмираты и Исландия.
Верхние строчки рейтинга занимают, в большинстве своем, страны Европы, хотя, например, Великобритания после теракта в Манчестере опустилась сразу на 78-ю позицию в списке.
Внизу списка находятся КНДР, Афганистан и Ирак. При этом США в этом рейтинге расположились на 84-м месте, Россия заняла 109-е место, а Украина – 127-е. Еще менее безопасными были признаны Пакистан, Йемен и Нигерия.
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