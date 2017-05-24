Россия и Китай лишили США статуса «сверхдержавы»

США больше не являются военной «сверхдержавой». В настоящее время Россия и Китай способны «бросить ей вызов». Об этом сообщает The National Interest.

«Противники, изучив возможности США, разработали и будут продолжать развивать возможности для того, чтобы смягчить или напрямую бросить вызов давнему военному доминированию США во всех сферах», - рассказал генерал-лейтенант морской пехоты США Винсент Стюарт.

На данный момент Россия продолжает военную модернизацию в стране. Кроме того, РФ сейчас много внимания уделяет подводному флоту и активно занимается закупками многоцелевых истребителей Су-34, Су-35С и беспилотных летательных аппаратов.

«Россия создает более гибкую силу, способную проводить экспедиционные операции и оказывать поддержку боевым расчетам за пределами страны», - указывает обозреватель издания.

Отмечается, что Китай продолжает проводить реформы в своих вооруженных силах, а также успешно работает над модернизацией ядерных сил.

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