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Трамп "подарил" Корсику Италии
Дональд Трамп отметил французский остров Корсика как часть Италии. Карта, на которой были выделены страны зарубежного турне политика, была опубликована в аккаунте президента США в Facebook.
На карте отмечены Саудовская Аравия, Израиль, Италия и Бельгия. Корсика на этой карте относилась к итальянской республике, хотя остров еще в 1755 году объявил независимость от Генуэзской республики, а с 1763 года принадлежит Франции.
Зарубежное турне американского президента Дональда Трампа проходит с 20 по 28 мая. Глава США уже провел встречи с властями Саудовской Аравии, Израиля и папой римским Франциском.
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