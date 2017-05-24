Дональд Трамп отметил французский остров Корсика как часть Италии. Карта, на которой были выделены страны зарубежного турне политика, была опубликована в аккаунте президента США в Facebook

На карте отмечены Саудовская Аравия, Израиль, Италия и Бельгия. Корсика на этой карте относилась к итальянской республике, хотя остров еще в 1755 году объявил независимость от Генуэзской республики, а с 1763 года принадлежит Франции.