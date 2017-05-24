"Обожритесь этим Бандерой": Прилепин обратился к сторонникам Киева

Российский писатель Захар Прилепин обратился к сторонникам Киева в России и посоветовал им «обожраться Бандерой». Об этом он заявил в эфире своей программы «Война и мир Захара Прилепина» на телеканале «Звезда» . Видео опубликовано на станице телеканала в YouTube

По его словам, на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые находятся под контролем Киева, на данный момент закрыты все русскоязычные школы, «где детей заставляют петь эти разнообразные их новые безумные песенки" и "маршировать под портретами Бандеры».

«Вот все то, над чем так трогательно издевалась российская, в том числе московская интеллигенция, мол, покажите нам бандеровцев, покажите нам Бандеру, покажите нам пропаганду. Ну вот, смотрите, обожритесь уже этой пропагандой, этим Бандерой, этим зверством, этим закрытием русских школ. Хоть слово из себя выдавите по этому поводу, полная тишина. Такие сливочные, бесстрастные, ничего не видящие глаза. Они не заметили, они не заметили. Какой с них спрос. Они же дети», – рассказал Прилепин.

В феврале 2017 года писатель стал заместителем командира батальона по работе с личным составом в Донецкой народной республике. Он заявил, что это решение было его личной инициативой.