Американский миноносец прошел у спорного архипелага в Южно-Китайском море

Эскадренный миноносец ВМС США Dewey прошел в Южно-Китайском море на расстоянии 12 морских миль (более 22 километров) от архипелага Спратли, который является предметом территориального спора между странами региона, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Собеседники агентства уточнили, что в рамках "операции в подтверждении полной свободы судоходства" американский корабль прошел на расстоянии 22 километров от рифа Мисчиф, который Пекин считает территорией КНР. По данным агентства, это первое подобное приближение к спорным островам в Южно-Китайском море с момента вступления в должность президента США Дональда Трампа

У Китая и ряда стран региона Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.

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