Глава Минюста Украины обвинил Интерпол в политической ангажированности

Сообщается, что таким образом он прокомментировал решение Интерпола о прекращении розыска людей из команды экс-президента Украины Виктора Януковича

"На самом деле есть и момент политики в деятельности Интерпола, к сожалению, в последние годы, потому что это международная организация, которая состоит из стран-членов соответствующей конвенции", - заявил Петренко.

Он также заявил, что "действия Интерпола, почему он снимает по каким мотивам с розыска лиц, обвиняемых в экономических преступлениях, мягко говоря, вызывают очень много вопросов".