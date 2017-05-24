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Глава Минюста Украины обвинил Интерпол в политической ангажированности
Министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что "на самом деле есть и момент политики в деятельности Интерпола". Об этом он заявил в эфире украинского "Пятого канала".
Сообщается, что таким образом он прокомментировал решение Интерпола о прекращении розыска людей из команды экс-президента Украины Виктора Януковича.
"На самом деле есть и момент политики в деятельности Интерпола, к сожалению, в последние годы, потому что это международная организация, которая состоит из стран-членов соответствующей конвенции", - заявил Петренко.
Он также заявил, что "действия Интерпола, почему он снимает по каким мотивам с розыска лиц, обвиняемых в экономических преступлениях, мягко говоря, вызывают очень много вопросов".
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