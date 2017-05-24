Британцы хотят вернуть смертную казнь для террористов

С таким предложением выступила партия UKIP, известная как инициатор Brexit.

«Мы находимся в состоянии войны, но военные преступления и террор не могут взять верх. Я не буду заламывать руки в попытках найти ответы, как это делает сегодня BBC, я политик, и моя работа — предлагать решения. Сегодня мы должны объявить, что смертная казнь будет возвращена за террористические преступления. Профилактика лучше лечения», – рассказала «Известиям» член партии Дженис Эткинсон

Она добавила, что партия будет добиваться проведения референдума по восстановлению смертной казни.

Напомним, что во время теракта в Манчестере погибли 22 человека, 59 получили ранения. Исполнителем стал смертник, взорвавший себя во время концерта.