ВКС России нанесли удары по боевикам ИГ, направлявшимся из Ракки в Пальмиру

военном ведомстве уточнили, что в результате авиаудара террористы также потеряли 36 автомобилей, восемь топливозаправщиков и 17 пикапов с минометами и другим вооружением.

В Минобороны заявили, что боевики бегут из Ракки через Евфрат, пытаясь прорваться в район Пальмиры. При этом они окружены «Сирийскими демократическими силами» (СДС, альянс сил вооруженной оппозиции) и подразделениями США, Великобритании и Франции. По данным «Интерфакса» , СДС остановили свое наступление, из-за чего кольцо окружения террористов с южной стороны Ракки имеет разрывы.

Ранее стало известно, что российский фрегат «Адмирал Эссен» и подлодка «Краснодар», находящиеся в Средиземном море, нанесли ракетный удар по объектам ИГ в районе Пальмиры. По позициям террористов выпустили четыре крылатые ракеты. В Минобороны заявили, что все цели были поражены. Целью удара были укрытия, где находилась тяжелая техника и скопления живой силы боевиков, переброшенных из Ракки.

Ранее в Минобороны сообщили, что террористы начали переброску техники и живой силы из района Ракки в район Пальмиры. ВВС России наносили удары по их колоннам. СМИ сообщали о 120 ликвидированных боевиках, а также 32 уничтоженных пикапах с установленными на них крупнокалиберными пулеметами.