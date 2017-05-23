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В Пентагоне не включили Украину в категорию союзников
Украина является партнёром Соединённых Штатов, но не союзником. Об этом заявил глава Разведывательного управления Министерства обороны США генерал-лейтенант Винсент Стюарт.
«Я не уверен, что они входят в категорию союзников. Я знаю, что они сильный партнёр, но я не слышал о том, что мы в альянсе с Украиной», — цитирует ТАСС военного.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что США намерены отказаться от программы безвозмездного выделения денег на оборонные нужды ряду стран, в том числе Украине. В Белом доме подтвердили данную информацию.
Заместитель директора Таврического информационно-аналитического центра РИСИ Сергей Ермаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о возможном эффекте от прекращения выделения Вашингтоном безвозмездной военной помощи ряду стран.
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