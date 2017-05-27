Ирак начал операцию по захвату последнего оплота ИГ в Мосуле

По словам командующего силами специального назначения республики генерала Абделя Гани аль-Асади, в субботу утром подразделения армейского спецназа ВС начали операцию по взятию кварталов Западного Мосула, которые остаются под контролем боевиков. По данным командования ВС Ирака террористам удалось удерживать только 5% общей территории Западного Мосула. Всего здесь проживает около 750 тыс. человек.

Наземная фаза операции по освобождению Мосула идет с октября 2016 года. В конце января властям удалось восстановить полный контроль над Восточным Мосулом.