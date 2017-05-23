В Запорожье разоблачили отправлявших пенсии в ДНР чиновников

В Запорожской области Украины прокуратура выявила группу граждан, которая отправляла бюджетные средства в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР). Об этом во вторник, 23 мая, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Трем должностным лицам Управления труда и социальной защиты населения Вознесеновского района Запорожья и двум жителям Макеевки заявили о подозрении в преступных действиях», — говорится в сообщении. Также отмечается, что они, оформив недостоверные документы на жителей Донецкой области, завладели крупной суммой денег от социальных выплат [пенсий].

По данным прокуратуры, полученные денежные средства направлялись в ДНР, в результате бюджету был причинен ущерб в размере 700 тысяч гривен (1,5 миллиона рублей). Сообщается, что для уроженцев Макеевки судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении остальных подозреваемых — домашний арест.

В феврале в ООН выразили недовольство отказом Киева выплачивать пенсии жителям Донбасса. «В некоторых случаях, когда людей исключали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уж о международных», — заявил координатор систем организации на Украине Нил Вокер. По его словам, ООН настаивает на том, что «все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут».

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года, после того как новые власти страны начали так называемую антитеррористическую операцию — попытку силового подавления протестов в Донецкой и Луганской областях, вызванных сменой власти на Украине.