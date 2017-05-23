Королева написала письмо жителям Манчестера

Королева Великобритании Елизавета II выразила соболезнования родственникам погибших при взрыве, прогремевшем на стадионе в Манчестере. Произошедший теракт она назвала варварством.

"Я полагаю, что выскажу общее мнение, выразив глубокое сочувствие всем, кого затронуло это ужасное событие, и в особенности семьям и друзьям тех, кто погиб и пострадал", — говорится в послании королевы, адресованном жителям Манчестера.

Она также отметила высокий профессионализм сотрудников экстренных служб, работавших на месте ЧП, и выразила восхищение горожанами, проявившим гуманность и сочувствие, передает "Интерфакс".

Бомба взорвалась в фойе стадиона "Манчестер-арена" сразу после выступления американской поп-певицы Арианы Гранде. По последним данным, жертвами взрыва стали 22 человека, в том числе дети, около 60 человек пострадали.