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Газета.Ru

Полиция задержала десятого подозреваемого по делу о теракте в Манчестере

В Британии задержан 10-ый подозреваемый в подготовке теракта
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Полиция Манчестера в своем твиттере сообщила о задержании нового подозреваемого по делу о теракте на стадионе.
"Этим утром (пятница 26 мая) мы задержали мужчину в зоне Мосс-Сайд. Это задержание связано с атакой на "Манчестер-арене", - говорится в сообщении.
В полиции сообщили, что в ходе расследования были задержаны десять человек, однако двоих - мужчину и женщину - отпустили без предъявления обвинений. Под арестом находятся восемь человек.
25 мая сообщалось, что полиция задержала восьмого подозреваемого по делу о теракте в Манчестере.
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