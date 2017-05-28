Полиция Манчестера опубликовала сделанное перед взрывом фото террориста Абеди

Британская полиция опубликовала фотографии подозреваемого в совершении теракта на стадионе в Манчестере Салмана Абеди , сделанную за несколько часов до взрыва.

Представители правоохранительных органов призывают всех, кто обладает информацией о действиях террориста перед атакой, сообщить об этом в полицию. Снимки Абеди были сделаны с камеры видеонаблюдения.

В данный момент порядка тысячи офицеров полиции участвуют в расследовании теракта в Манчестере и поиске соучастников смертника. В распоряжении экспертов находится около 1,5 тыс. различных улик, проходит следственная экспертиза.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в исполнении теракта в Манчестере Салман Абед разговаривал со своим братом из Ливии по телефону за 15 минут до взрыва на стадионе.