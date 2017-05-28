Далее:
Главное сейчас
Газета.Ru

Полиция Манчестера опубликовала сделанное перед взрывом фото террориста Абеди

Полиция опубликовала фото со смертником из Манчестера
Фото:
Британская полиция опубликовала фотографии подозреваемого в совершении теракта на стадионе в Манчестере Салмана Абеди, сделанную за несколько часов до взрыва.
Представители правоохранительных органов призывают всех, кто обладает информацией о действиях террориста перед атакой, сообщить об этом в полицию. Снимки Абеди были сделаны с камеры видеонаблюдения.
В данный момент порядка тысячи офицеров полиции участвуют в расследовании теракта в Манчестере и поиске соучастников смертника. В распоряжении экспертов находится около 1,5 тыс. различных улик, проходит следственная экспертиза.
Ранее сообщалось, что подозреваемый в исполнении теракта в Манчестере Салман Абед разговаривал со своим братом из Ливии по телефону за 15 минут до взрыва на стадионе.
Еще 34 источника
Теракт Великобритания
МВД
Салман Абеди
Оставить комментарий

Газета.Ru: последние новости