Спикер Рады назвал условие для рассмотрения вопроса о введении виз с Россией

Для вынесения на рассмотрение вопроса о визовом режиме с Россией необходимо сначала провести политические консультации в Верховной Раде и согласовать законопроект со всеми фракциями. Об этом заявил спикер Рады Андрей Парубий

«Что является важным в этой инициативе? Чтобы, голосуя за неё, была твёрдая уверенность, что будет большинство в зале. Потому неуспех в голосовании этого вопроса будет иметь очень негативный внешний резонанс

И очевидно, что мы должны завершить политические консультации перед тем, как этот вопрос поставить на повестку дня. Очень важно, чтобы он был положительным и чтобы он получил большинство голосов в зале», — цитирует телеканал «112 Украина» Парубия.