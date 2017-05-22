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Меланья Трамп отказалась взять мужа за руку во время визита в Израиль
Супруга президента США Дональда Трампа Меланья не стала брать его за руку после приземления в аэропорту Тель-Авива. Соответствующее видео опубликовал портал Newsweek.
На записи видно, как американский лидер довольно долго тянет руку к жене. Сначала она его игнорирует, а затем слегка шлепает мужа по ладони. После этого огорченный Трамп начинает поправлять галстук.
"Это жест, свойственный людям, которых публично отказались взять за руку", — иронизирует автор статьи.
Издание уточняет, что пока нет оснований считать, что в семье Дональда Трампа есть проблемы.
Ранее СМИ обратили внимание на то, что первая леди выглядела расстроенной во время инаугурации. В соцсетях распространилось видео, на котором Меланья улыбается, глядя мужу в лицо, и мгновенно становится угрюмой, как только он отворачивается.
Seems the only #Wall @realDonaldTrump's built is the one between him and @FLOTUS #Melania #trump pic.twitter.com/XiNd2jiLUF— Andy Ostroy (@AndyOstroy) 3 мая 2017 г.
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