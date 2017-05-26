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Генсек НАТО объявил о вступлении организации в коалицию по борьбе с ИГ
Фото: Йенс Столтенберг, Pool Melanie Wenger / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на проходящем в Брюсселе саммите альянса заявил журналистам, что лидеры стран-членов организации приняли решение о вступлении НАТО в коалицию по борьбе с запрещенной в России группировкой «Исламское государство» (ИГ). Об этом в четверг, 25 мая, сообщает РИА Новости.
«Мы решили расширить нашу поддержку глобальной коалиции по разгрому ИГ. Наша система ДРЛО (дальнего радиолокационного обнаружения) будет улучшать управление воздушным движением для коалиции, и целый ряд членов НАТО заявили о выделении средств по дозаправке в воздухе этих систем ДРЛО», — отметил Столтенберг.
«Мы договорились, что НАТО станет полным членом коалиции с участием всех 28 стран-членов. Членство в коалиции не означает, что мы будем участвовать в боевых действиях», — уточнил генсек альянса.
Кроме того, Столтенберг объявил о создании ячейки по антитеррористической разведке в разведывательном подразделении альянса, что, по его словам, «улучшит обмен информацией между членами НАТО, включая угрозы, исходящие от иностранных боевиков».
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