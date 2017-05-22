Рейтинг президента Южной Кореи превысил 80 процентов

Рейтинг южнокорейского президента Мун Чжэ Ина составляет 81,6 процента. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрос организации Realmeter.

Такое социологическое исследование проведено впервые после выборов, которые прошли 9 мая. В опросе приняли участие 2,5 тысячи избирателей. Среди опрошенных 10,1 процента высказались против нового главы государства, а 8,3 процента затруднились ответить.

Показатель поддержки населения и уровня доверия у Мун Чжэ Ина заметно выше, чем у его предшественников в первую неделю после инаугурации - президента Пак Кын Хе в 2013 году - 54,8 процента, и Ли Мен Бака в 2008 году - 76 процентов.

Выборы в Южной Корее состоялись после импичмента Пак Кын Хе. Завтра состоится первое заседание суда по ее коррупционному делу.