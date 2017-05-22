Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предположил, что президент США Дональд Трамп хочет "выкачать" деньги из Саудовской Аравии.

Таким образом, министр отреагировал на критические заявления американского лидера в адрес Тегерана во время его визита в Эр-Рияд.

"Иран сразу после настоящих выборов был атакован Трампом в этом бастионе демократии и умеренности. Внешняя политика или простое выкачивание из Саудовской Аравии $480 тыс.", - написал он в своем твиттере.

Зариф также прикрепил к своему посту выдержки из речи Трампа, включая отрывок, где Трамп благодарит короля Саудовской Аравии за инвестиции в американскую экономику.