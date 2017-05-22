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Газета.Ru

Глава МИД Ирана намекнул на попытки Трампа "выкачать" деньги из Саудовской Аравии

Иран обвинил США в желании выкачать деньги из Саудовской Аравии
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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предположил, что президент США Дональд Трамп хочет "выкачать" деньги из Саудовской Аравии.
Таким образом, министр отреагировал на критические заявления американского лидера в адрес Тегерана во время его визита в Эр-Рияд.
"Иран сразу после настоящих выборов был атакован Трампом в этом бастионе демократии и умеренности. Внешняя политика или простое выкачивание из Саудовской Аравии $480 тыс.", - написал он в своем твиттере.
Зариф также прикрепил к своему посту выдержки из речи Трампа, включая отрывок, где Трамп благодарит короля Саудовской Аравии за инвестиции в американскую экономику.
Ранее король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что власти Ирана являются "наконечником копья" глобального терроризма, передает об этом он сказал в своей речи в рамках визита президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд.
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