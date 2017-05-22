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Глава МИД Ирана намекнул на попытки Трампа "выкачать" деньги из Саудовской Аравии
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф предположил, что президент США Дональд Трамп хочет "выкачать" деньги из Саудовской Аравии.
Таким образом, министр отреагировал на критические заявления американского лидера в адрес Тегерана во время его визита в Эр-Рияд.
"Иран сразу после настоящих выборов был атакован Трампом в этом бастионе демократии и умеренности. Внешняя политика или простое выкачивание из Саудовской Аравии $480 тыс.", - написал он в своем твиттере.
Зариф также прикрепил к своему посту выдержки из речи Трампа, включая отрывок, где Трамп благодарит короля Саудовской Аравии за инвестиции в американскую экономику.
Ранее король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил, что власти Ирана являются "наконечником копья" глобального терроризма, передает об этом он сказал в своей речи в рамках визита президента США Дональда Трампа в Эр-Рияд.
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