Инспекторы Финляндии и Эстонии выполнят полет над РФ и Белоруссией

Совместная миссия Финляндии и Эстонии выполнит наблюдательный полет над территорией Белоруссии и России на румынском самолете наблюдения Ан-30 в период с 22 по 26 мая, сообщил журналистам начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков

«Полет будет выполнен в рамках реализации международного Договора по открытому небу», — сообщил Рыжков.

В ходе полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной Договором аппаратуры наблюдения. Самолет наблюдения Ан-30 относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия. Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения (аэрофотоаппараты) прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором.