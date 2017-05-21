В ЛНР рассказали об очередном случае пьяной стрельбы в ВСУ

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Андрей Марочко заявил об очередном случае пьяной стрельбы украинских силовиков.

Как сообщает ФАН со ссылкой на слова Марочко, в результате инцидента три человека получили ранения разной степени тяжести. Стрельбу по сослуживицам открыл пьяный боец 24-й отдельной бригады ВСУ.

«Вечером 19 мая в первом батальоне 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ между военнослужащими, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора, в результате которой один военный открыл огонь из автомата по своим товарищам», — заявил он.

При этом представитель Народной полиции отметил, что батальонное начальство отказалось проводить расследование, так как побоялось репрессий со стороны командования ВСУ.

Ранее Nation News передавало со ссылкой на представителей ЛНР, что украинская армия скрывает факт наличия химического оружия.