Белорусы выбирают Путина

Две трети белорусов положительно относятся к Владимиру Путину , тогда как только 10% граждан страны-соседки его не любят. При этом Александр Лукашенко по рейтингам в разы отстает от президента России. В свою очередь, среди граждан России популярность Лукашенко очень высока — многие граждане РФ были бы не против увидеть его своим кандидатом в президенты.

Белорусы любят Путина

Белорусы в целом положительно относятся к российскому президенту и негативно — к западным лидерам и президенту Украины. Такие выводы содержатся в опубликованных Tut.by результатах апрельского исследования Белорусской аналитической мастерской (БАМ) известного в стране социолога Андрея Вардомацкого. Оценивая глав иностранных государств, 65,7% белорусов признались, что положительно относятся к российскому лидеру, 20,4% относятся к главе России нейтрально, и почти 11% — отрицательно.

Для сравнения: Дональда Трампа положительно воспринимают 14% белорусов, нейтрально — 48,6%, отрицательно — 28,8%. Что касается Ангелы Меркель , то позитивно к ней настроены 10,6% белорусов, нейтрально — 37,4%, отрицательно — 45,9%. Хуже всего пришлось Петру Порошенко , которому симпатизируют всего 2,4% белорусов. Отрицательно к главе Украины относятся 68,7%, нейтрально — 22,8%. Опрос проходил с 28 марта по 13 апреля по всей Белоруссии, в нем приняли участие 1063 человека.

С одной стороны, ничего неожиданного в этих цифрах нет. Еще летом 2015 года аналогичное исследование проводил НИСЭПИ (Независимый институт социально-экономических и политических исследований, зарегистрирован в Литве из-за запрета на частную социологию в Белоруссии). Тогда — почти два года назад, — оценивая деятельность государственных лидеров, на первое место белорусы также поставили Владимира Путина — ему дали 60% положительных оценок и 20,3% отрицательных. На втором месте оказался президент Казахстана Нурсултан Назарбаев — 43,7% против 23,8%, на третьем — председатель КНР Си Цзиньпинь (35,4% против 24,2%), на четвертом — канцлер Германии Ангела Меркель (34,6% против 32%).

Малую поддержку тогда получили Барак Обама — 13.5% положительных оценок и 59,1% отрицательных — и президент Украины Петр Порошенко — 10.1% против 67%.

С другой стороны, получается, что российский лидер в Белоруссии намного популярнее своего собственного. Оценить разрыв между ними сложно, поскольку объективных независимых исследований по рейтингу белорусского президента не производится. Но, например, известный белорусский эксперт Сергей Николюк считает, что в начале 2014 года (пик «сытого» времени, когда экономика Белоруссии была на подъеме) президенту доверяли 38% белорусов, не доверяли — 48%. По данным НИСЭПИ, к июню 2016 года электоральный рейтинг Александра Лукашенко опустился до 29,5%. Подействовал экономический кризис: падение доходов, рост скрытой безработицы, резко подскочившие тарифы ЖКХ и увеличение пенсионного возраста.

«К сожалению, нет цифр для сравнения популярности двух лидеров в связи с тем, что в прошлом году был разгромлен НИСЭПИ — последний социологический институт, который проводил регулярные национальные опросы. Я думаю, та атака на НИСЭПИ и была связана с тем, что падает популярность официального лидера. Проще говоря, взяли и разбили зеркало, — сказал «Газете.Ru» белорусский политический обозреватель Александр Класковский

— Но если исходить из прежних социологических исследований, то оказывается, что как раз в периоды, подобные нынешнему, — экономических кризисов, роста безработицы и т.д. — рейтинг Лукашенко опускался примерно до 23%. Я думаю, вряд ли он далеко от этой цифры и сейчас».

По статистике получается, что Владимир Путин более чем в два раза популярнее среди белорусов, чем их собственный президент. От официальных комментариев исследования лаборатории Вардомацкого в администрации белорусского президента отказались.

Баш на баш

Пикантность этой ситуации придает тот факт, что среди россиян популярность Лукашенко соревнуется с популярностью Путина. Высоким рейтингам Лукашенко в России способствует грамотно выстроенная официальным Минском картина: в Белоруссии колхозы не разогнали, заводы не продали олигархам, да и самих олигархов нет — зато есть бесплатные образование и медицина, чистые улицы, ровные дороги и качественные продукты.

В результате по данным ВЦИОМ в декабре 2014 года Александр Лукашенко возглавил рейтинг доверия зарубежных лидеров у граждан России с результатом в 61%. Это почти идентично нынешнему уровню одобрения Владимира Путина в белорусском обществе. Для сравнения: тогда же Нурсултан Назарбаев получил 38% доверия россиян, а другие главы государств СНГ — доверие менее 10% опрошенных.

Проведенный в феврале 2017-го новый опрос ВЦИОМ показал уже немного другие цифры. Более трети россиян (35%) сейчас относятся к Лукашенко с уважением (19% в 2006 году), 17% — с доверием (против 8% в 2006 году), столько же — с симпатией (13% в 2006 году). В сумме положительные эмоции преобладают — 69%. Из негативных эмоций к главе Белоруссии опрашиваемые назвали недоверие (12%) и разочарование им (6%).

Как сказал агентству «РИА Новости» гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, «президент Белоруссии давно закрепился в поле зрения россиян как один из образцовых политиков, обеспечивающий стабильность и развитие своей страны, упорно защищающий ее интересы», при этом тесно сотрудничающий с Россией, нацеленный на стратегический союз двух стран.

«В последние годы этот образ, однако, дополнился отрицательными чертами. Это связано главным образом с желанием Лукашенко получить дополнительные выгоды для себя и своей страны благодаря глубокому конфликту между Россией и Западом. Лавируя между двумя сторонами этого конфликта, лидер Белоруссии постепенно теряет доверие той части россиян, которые прежде ценили его именно за готовность идти плечом к плечу с нашей страной через испытания любыми геополитическими соблазнами», — сказал глава ВЦИОМ.

Для сравнения: по данным «Левада-Центра» за январь 2017-го деятельность Владимира Путина на посту президента РФ одобряют 85% россиян. Недовольны работой Путина 14% россиян.

Фактор медиа

Повышенной популярности Владимира Путина в белорусском обществе может способствовать очень значимое присутствие российских СМИ в культурно-информационном пространстве Белоруссии. Правильнее даже сказать, что российские медиа доминируют, особенно в новостном сегменте и среди ток-шоу.

В свою очередь, государственные СМИ Белоруссии хоть и получают щедрое бюджетное финансирование, с точки зрения исполнения и редакционной политики сильно проигрывают российским.

Как результат, большинство белорусов предпочитают смотреть российские федеральные телеканалы и читать российские газеты.

«Единственный белорусский политик, который сейчас доминирует в собственно белорусском информационном пространстве — это глава государства. За более чем 20 лет его правления люди устали видеть лицо Лукашенко в телевизоре и в газетах. Кроме того, длительный экономический кризис обвалил рейтинги главы государства. Люди ищут альтернативу — политиков, которые могли бы занять место президента Белоруссии, — сказала в комментарии для «Газеты.Ru» лидер «Христианско-демократического движения», юрист Ольга Кавалькова. — Однако в нашей стране оппозиционным политикам трудно попасть на страницы СМИ, даже в некоторые независимые медиа. В свою очередь, в условиях большой популярности российских СМИ в Белоруссии Владимир Путин становится своеобразной альтернативой провальному курсу белорусского руководства. При этом глава соседнего государства — в отличие от белорусских оппозиционных политиков — ежедневно присутствует в нашем информационном пространстве».