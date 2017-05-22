Назарбаев и Тиллерсон встретились в Эр-Рияде

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели встречу в рамках "США — Исламский мир" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщается на сайте главы государства.

"В ходе встречи Нурсултан Назарбаев и Государственный секретарь США обсудили текущее состояние и перспективы развития отдельных аспектов двустороннего сотрудничества", - говорится в заявлении.

Назарбаев также выразил надежду, что взаимодействие между Казахстаном и США по многим направлениям выйдет на качественно новый уровень.