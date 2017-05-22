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Газета.Ru

Назарбаев и Тиллерсон встретились в Эр-Рияде

Назарбаев и Тиллерсон встретились в Эр-Рияде
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели встречу в рамках "США — Исламский мир" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщается на сайте главы государства.
"В ходе встречи Нурсултан Назарбаев и Государственный секретарь США обсудили текущее состояние и перспективы развития отдельных аспектов двустороннего сотрудничества", - говорится в заявлении.
Назарбаев также выразил надежду, что взаимодействие между Казахстаном и США по многим направлениям выйдет на качественно новый уровень.
Ранее Нурсултан Назарбаев в рамках участия в саммите "США – Исламский мир" провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
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Рекс Тиллерсон Нурсултан Назарбаев Дональд Трамп
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