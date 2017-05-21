WSJ: США откажутся от безвозмездных оборонных грантов для Украины

Вашингтон может свернуть программы безвозмездной помощи на оборонные нужды десяткам стран, в том числе Украине, заменив их на кредитование, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и внутриведомственные документы, оказавшиеся в распоряжении газеты.

По словам неназванных чиновников, мера предусмотрена проектом бюджета администрации Трампа и может затронуть программы помощи на общую сумму примерно в миллиард долларов.

Согласно документу для внутреннего пользования, распространенного среди сотрудников госдепартамента , объем поддержки может сократиться для Пакистана, Туниса, Ливана, Колумбии, Филиппин, Вьетнама и ряд других государств.

Источники газеты сообщили, что гранты на военную помощь для Израиля (3,1 миллиарда долларов), Египта (1,3 миллиарда долларов) и Иордании (250 миллионов долларов) будут сохранены.

"Без такого рода помощи, партнеры, вероятно, или не будут развивать и поддерживать свою обороноспособность, или обратятся к другим странам — например, России, Китаю — за помощью в развитии", — отмечается в документе госдепа.

Переход на систему кредитования, согласно этой оценке, будет неэффективен, так как большинство указанных стран или не захотят обращаться за кредитами, или не смогут выполнить требования для их предоставления.