СМИ: Украина продала Ираку БТРы, которые не смогли сдвинуть с места

Иракская армия приобрела у украинских поставщиков 88 бронетранспортеров, которые оказались дефектными. Почти половину машин не смогли завести без мастерских техобслуживания, передают «Вести».

Из всех БТРов оказалась исправной примерно четверть. Остальные либо не заводились, либо не трогались с места. Другие проблемы касались дефектов прицелов, пушек, пулеметов и гранатометов. В результате после инспекции Ирак вернул Украине почти половину транспортеров, у которых обнаружились трещины в корпусах.

В феврале выяснилось, что Украина переплачивает за российские двигатели, покупая их по завышенным ценам через молдавских посредников.