Турция не будет терпеть двуличие ЕС, заявил Эрдоган

Анкара не будет терпеть двуличную политику Евросоюза , который не сдерживает своих обещаний перед Турцией, заявил президент страны Тайип Эрдоган, выступая на внеочередном съезде правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в воскресенье.

Внеочередной съезд ПСР созван для избрания Эрдогана председателем партии. Турецкий лидер принял решение вернуться в ПСР после обнародования окончательных результатов прошедшего 16 апреля конституционного референдума, на котором получил одобрение переход к президентской системе правления. Эрдоган является одним из основателей ПСР, но в августе 2014 года вышел из нее после избрания на пост президента страны. Согласно принятым на референдуме конституционным поправкам, президент может не покидать ряды своей политической партии, как это было предусмотрено ранее

"Мы не станем терпеть двуличность ЕС, который проявляет неуважение к Турции и ее народу. Либо Евросоюз выполнит свои обещания и одобрит либерализацию визового режима с Турцией, направит обещанные средства на поддержку беженцев и ликвидирует препоны на переговорах по вступлению нашей страны в ЕС, либо каждый пойдет своим путем", — заявил Эрдоган.

По его словам, Турция, несмотря ни на что, хотела бы сближения с Евросоюзом. "Но последнее слово за ЕС", — добавил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара пересмотрит свою позицию по вступлению в ЕС, если не будет позитивных сдвигов в этом вопросе, а также если сохранится нынешняя враждебная настроенность некоторых стран-членов союза.

Соглашение об ассоциации между ЕС (ранее ЕЭС) и Турцией было подписано в 1963 году. Заявку на членство в Евросоюз Анкара подала в 1987 году. Переговоры о вступлении Турции в ЕС, начавшиеся только в 2005 году, неоднократно осложнялись разногласиями, которые приводили к их приостановке. На данный момент открыты 16 из 35 глав переговорного досье о вступлении Турции в ЕС. В марте 2016 года лидеры стран-членов ЕС согласились активизировать переговоры в обмен на согласие Анкары способствовать сокращению притока мигрантов в ЕС через ее территорию.