Глава Донецкой области пообещал вознаграждение городу, выполнившему полную украинизацию

Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский пообещал вознаграждение первому городу области, который полностью выполнит задачи по украинизации.

«Кто бы там что ни говорил и как бы ни трактовал, а мы и дальше будем проводить стратегию на расширение и поддержку украинизации Донбасса», — написал Жебривский в Facebook.

По его словам, 30 млн грн (65 млн рублей) на развитие инфраструктуры получит город, который первым полностью переведёт на украинский язык все информационные и рекламные вывески, в том числе и таблички с названиями улиц.

«Работаем не запретами, а стимулированием. Но здесь важный стратегический результат», — пояснил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что на Украине принимаются меры к принудительной украинизации русскоязычного населения.