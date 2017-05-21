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Дутерте обвинил страны Запада в лицемерии
Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что стремится к установлению деловых отношений с Россией, а странам Запада не доверяет из-за их лицемерия. Он пояснил, что его страна переориентировалась на новые деловые контакты, сообщает RT.
«Раньше мы были прозападной страной. А теперь мы заключили деловой союз с Китаем, и я надеюсь, что с Россией у нас тоже установятся хорошие деловые отношения. Почему так? Потому что весь западный мир — страны Евросоюза и все остальные — ведёт себя лицемерно», — заявил Дутерте. Он также подчеркнул, что не имеет ничего против США. «Это нормальная страна. Дональд Трамп — мой друг. Но мы изменили наш внешнеполитический курс», — подчеркнул президент Филиппин.
22 мая Дутерте посетит Россию, его визит продлится 4 дня.
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