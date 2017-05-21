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Трамп станцевал национальный танец в ходе визита в Саудовскую Аравию
Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию принял участие в церемониальном национальном танце с мечом, сообщает «Би-би-си».
Отмечается, что президент США, улыбаясь, покачивался из стороны в сторону, когда саудовские мужчины исполняли традиционный танец, включающий пение и бой в барабаны, перед государственным обедом в честь визита Трампа.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия попытается «впечатлить» Трампа во время его визита.
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