Трамп станцевал национальный танец в ходе визита в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп в ходе визита в Саудовскую Аравию принял участие в церемониальном национальном танце с мечом, сообщает «Би-би-си»

Отмечается, что президент США, улыбаясь, покачивался из стороны в сторону, когда саудовские мужчины исполняли традиционный танец, включающий пение и бой в барабаны, перед государственным обедом в честь визита Трампа.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия попытается «впечатлить» Трампа во время его визита.