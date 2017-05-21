Мэй считает, что Брюссель должен выплатить Великобритании миллиарды фунтов

По мнению Мэй, Великобритания обладает финансовыми правами, которые должны учитываться наравне с обязательствами во время переговоров по Brexit. "Много разговоров ведется о том, какие обязательства должны быть у Соединенного Королевства или же о том, какие у нас могут быть права, учитывая те деньги, которые были выплачены в прошлом. Мы четко показываем, что будем учитывать и права, и обязанности", — сказала Мэй в интервью изданию.

Британский премьер напомнила, что Великобритания участвует в нескольких больших совместных с ЕС финансовых и инвестиционных проектах. Поэтому страна имеет право на долю в конечном "счете". "Есть инвестиционный банк, есть инвестиционный фонд, есть другие сферы. Как вы знаете, это будет важной частью переговоров", — заключила Мэй.

Издание отмечает, что британский премьер впервые упомянула о намерении сохранить долю в Европейском инвестиционном банке. Источники в правительстве Королевства сообщили изданию, что доля Великобритании в банке оценивается примерно в 10 миллиардов евро.

Ранее СМИ сообщали, что что власти ЕС в процессе Brexit могут потребовать от Великобритании около 100 миллиардов евро выплат по различным обязательствам, взятым на себя Лондоном ранее.