Politico: Меланья Трамп считает, что пресс-секретарь Белого дома плохо защищает ее мужа

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья считает, что официальный представитель Белого дома Шон Спайсер и его команда прилагают недостаточно усилий по защите главы государства в свете серии скандалов, раздуваемых вашингтонскими СМИ вокруг республиканца и его окружения. Об этом сообщила в субботу газета Politico со ссылкой на внешнего советника президента, регулярно контактирующего с ним.

"Она была очень обеспокоена тем, что Спайсер плохо выполняет свою работу, что они (его команда - прим. ТАСС ) не предпринимают активных действий по защите президента", - утверждает источник издания. "Ее также беспокоят утечки. При этом в целом она вообще придерживается мнения, что большинство людей (в администрации - прим. ТАСС) больше заботятся о себе, чем о нем (Трампе - прим. ТАСС)", - сказал он.

Газета отмечает, что в свете упомянутых недовольств со стороны первой леди, а также ряда других промахов, которые, по мнению ряда наблюдателей, допускает в последнее время Спайсер, его дальнейшая судьба может быть под вопросом, а решения на его счет могут быть приняты после возвращения американского лидера из первого зарубежного турне.