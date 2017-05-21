NYT узнала об обезвреживании сети завербованных ЦРУ китайских чиновников

Власти Китая сумели обнаружить порядка двух десятков агентов ЦРУ в органах управления и обезвредить их — убить либо посадить в тюрьму, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники в разведывательном сообществе США.

В частности, утверждается, что с конца 2010-го по конец 2012 года китайцы убили по меньшей мере десяток информаторов ЦРУ, причем один из них был застрелен во дворе правительственного здания — как сигнал для других, чем грозит работа на американскую разведку. Всего, по данным разведсообщества, китайцы выявили 18-20 агентов.

По словам собеседников издания, ЦРУ изначально удалось завербовать ряд чиновников «в самой глубине китайской бюрократии» — в основном на сотрудничество пошли те, кто был разочарован «коррумпированностью» правительства. До 2010 года разведывательная сеть исправно снабжала американскую разведку нужной информацией, однако потом ее поток стал иссякать.

Эту проблему сочли достаточно серьезной, и ЦРУ совместно с ФБР начали расследование, чтобы установить причину произошедшего. Был проверен практически каждый сотрудник посольства США в Китае, независимо от ранга. Некоторые специалисты, проводившие расследование, предполагали, что китайцы взломали зашифрованный канал обмена данными между агентами и центром, другие подозревали, что в «китайском» подразделении ЦРУ был предатель, работавший на Пекин.

Под особое подозрение попал один из бывших специалистов, имевший допуск к сведениям об агентах, — гражданин США, этнический китаец, который покинул ЦРУ незадолго до череды провалов и обосновался в одной из азиатских стран вместе с семьей. Там он занялся бизнесом, и как подозревают его бывшие коллеги, соответствующие возможности для этого ему обеспечила КНР. Бывшего сотрудника удалось допросить на территории США — он отверг все подозрения и доказывал, что у него имеются причины жить на новом месте, после чего вернулся в Азию. Достаточного количества улик против него собрать так и не удалось.

Потерю этих китайских агентов в ЦРУ оценивают как одну из наиболее тяжелых за последние десятилетия.

В апреле пекинское Управление Министерства государственной безопасности КНР объявило о выплате денежных премий гражданам, предоставившим информацию об иностранных шпионах. За подобного рода данные доноситель может получить от 10 до 500 тысяч юаней (от 1,5 до 72 тысяч долларов) в зависимости от ценности предоставленных сведений.