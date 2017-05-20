Непокрытые головы Меланьи и Иванки в Саудовской Аравии вызвали насмешки над Трампом

В рамках первого зарубежного турне Дональда Трампа в качестве президента США в Эр-Рияд прибыли также члены его семьи, в том числе супруга Меланья и дочь Иванка. Обе женщины отказались соблюсти религиозные традиции королевства, появившись перед саудовским королем с непокрытыми головами.

Ivanka Trump and Jared Kushner have arrived. pic.twitter.com/tSzgBOekjx — Tamara Keith (@tamarakeithNPR) 20 мая 2017 г.

Это вообще-то не новость: дамы-политики никогда не надевают платки во время визита к саудитам. Ни канцлер Германии Ангела Меркель , ни, например, бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон

Но примечателен тот факт, что сам Трамп ранее высказывался категорически против такой фривольности. В соцсетях распространяется скрин его записи в Twitter от 2015 года, в котором он осуждает Мишель Обаму за непокрытую голову во время визита с Бараком Обамой в Эр-Рияд.

"Многие говорят, что это здорово, что миссис Обама отказалась надеть платок в Саудовской Аравии. Но они обиделись. А у нас и так достаточно врагов", - гласила запись Трампа.

Стоит отметить, что хозяева сделали все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Так, в аэропорту первая леди США получила букет из рук присутствовавших там девушек в расшитых одеждах, которые тоже не надели платки.