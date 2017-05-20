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РИА Новости

Русскоговорящая ведущая Fox отказалась извиняться за "московский говорок"

Ведущая Fox отказалась извиняться за «московский говорок»
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Телеведущая Fox News Джули Рогински, которая на прошлой неделе обратилась к потенциальным "хозяевам из России" на русском языке, отказалась извиняться перед посольством РФ в Соединенных Штатах за русофобские высказывания. Об этом она сказала в эфире телеканала.
Журналистка заявила, что ее слова "достали аж до России, и та превратилась из медведя в тролля". "Троллингом", по убеждению ведущей, является запись пресс-секретаря посольства страны в США Николая Лахонина в Twitter, в которой он обвинил Рогински в русофобии.
"Лингвистическая русофобия от Джули Рогински, которую вы, возможно, пропустили по телевизору", — написал дипломат.​
Ведущая рассказала, что не оставила этот твит без ответа. Она попыталась увязать русификацию национальных меньшинств, которая якобы проводилась в 1930-х годах при Сталине, со своим высказыванием про "хозяев".
"Забавно подвергаться троллингу со стороны российского посольства — там, видимо, забыли, как Советы заставляли попавших в их сферу влияния людей учить русский", — говорилось в записи Рогински.​
"И несмотря на это, Ник, ты еще ждешь извинений? Отвечу на русском: я извиняться не буду!", — продолжила журналистка в эфире. Она добавила, что соответствующую запись оставила и в Twitter:
​"Предлагаю сделку: вы извинитесь за кибершпионаж и нелегальную аннексию Крыма, а я — за то, что московский говорок у меня уже не тот, что раньше".
​Она посоветовала представителю российского посольства называть себя не Ником, а Колей, ведь "так по-русски Ников называют", а также порекомендовала дипломату "подучить историю".
При этом ведущая не упомянула об ответе российского посольства на ее высказывания. "Сделок с русофобами не заключаем. Fox News должен извиниться и рассказать о российско-американских консультациях на тему кибербезопасности, а также о том, как проходит летний сезон в Крыму", — гласило сообщение.
​Ранее Рогински обратилась в эфире "к хозяевам из России". Она заявила, что "защищает Twitter от всех людей, которые присылают ужасные, ужасные вещи каждый день".
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Николай Лахонин
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