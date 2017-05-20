Кто убил Леннона: появилась шокирующая версия о причастности властей США к расправе над музыкантом

Американский писатель Джон Поташ в своей книге "Наркотики и оружие против нас" представил новую версию убийства лидера группы The Beatles Джона Леннона . По его мнению, расправу могли заказать сотрудники ЦРУ , которые пытались остановить поддержку рок-звезды "левыми" политиками.

Так, по мнению писателя, лидеры США считали, что Леннон, как и многие другие артисты, имели огромное влияние на молодежь, передает The Daily Star

Кроме этого, Поташ указывает еще на двух кумиров - рэпера Тупака Шакура и фронтмена культовой группы Nirvana Курта Кобейна , которые, по его мнению, погибли после вмешательства правоохранительных органов Штатов.

В книге утверждается, что спецслужбы следили за лидером The Beatles с 1972 года.

Напомним, Джон Леннон был застрелен 8 декабря 1980 года. С ним расправился его фанат, Марк Чепмен.