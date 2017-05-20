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Кто убил Леннона: появилась шокирующая версия о причастности властей США к расправе над музыкантом
Фото: соцсети
Американский писатель Джон Поташ в своей книге "Наркотики и оружие против нас" представил новую версию убийства лидера группы The Beatles Джона Леннона. По его мнению, расправу могли заказать сотрудники ЦРУ, которые пытались остановить поддержку рок-звезды "левыми" политиками.
Так, по мнению писателя, лидеры США считали, что Леннон, как и многие другие артисты, имели огромное влияние на молодежь, передает The Daily Star.
Кроме этого, Поташ указывает еще на двух кумиров - рэпера Тупака Шакура и фронтмена культовой группы Nirvana Курта Кобейна, которые, по его мнению, погибли после вмешательства правоохранительных органов Штатов.
В книге утверждается, что спецслужбы следили за лидером The Beatles с 1972 года.
Напомним, Джон Леннон был застрелен 8 декабря 1980 года. С ним расправился его фанат, Марк Чепмен.
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