Меркель заявила об отсутствии перемирия в Донбассе

«Мы должны сообщить, что перемирие на сегодня ещё не существует и кроме того, ещё минские договорённости не полностью выполняются», — цитирует Меркель агентство УНН.

Немецкий канцлер отметила, что на встрече с Порошенко они обсудят гуманитарную ситуацию в Донбассе и реформы на Украине.