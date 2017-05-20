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Меркель заявила об отсутствии перемирия в Донбассе
Канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко заявила об отсутствии перемирия в Донбассе.
«Мы должны сообщить, что перемирие на сегодня ещё не существует и кроме того, ещё минские договорённости не полностью выполняются», — цитирует Меркель агентство УНН.
Немецкий канцлер отметила, что на встрече с Порошенко они обсудят гуманитарную ситуацию в Донбассе и реформы на Украине.
Ранее украинский президент поблагодарил Меркель за поддержку в вопросе предоставления безвиза с ЕС.
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