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Уфологи раскрыли секрет загадочного НЛО над Ташкентом
Фото: pixabay.com/PD/
Неопознанный летающий объект, появившийся в небе над Ташкентом, является всего лишь космическим мусором.
Специалисты, проанализировав скорость объекта, пришли к такому выводу, так как тело двигалось слишком медленно, чтобы быть кораблем инопланетян.
По словам ученых, скорее всего, это был болид или метеор, которые сгорают при подлете к поверхности Земли и не несут опасности для человека.
Несмотря на заявление уфологов, местные жители в соцсетях продолжают выдвигать версии происхождения небесного тела.
Ранее ученым удалось зафиксировать угасание загадочной звезды инопланетян.
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