Уфологи раскрыли секрет загадочного НЛО над Ташкентом

Неопознанный летающий объект, появившийся в небе над Ташкентом, является всего лишь космическим мусором.

Специалисты, проанализировав скорость объекта, пришли к такому выводу, так как тело двигалось слишком медленно, чтобы быть кораблем инопланетян.

По словам ученых, скорее всего, это был болид или метеор, которые сгорают при подлете к поверхности Земли и не несут опасности для человека.

Несмотря на заявление уфологов, местные жители в соцсетях продолжают выдвигать версии происхождения небесного тела.

Ранее ученым удалось зафиксировать угасание загадочной звезды инопланетян.