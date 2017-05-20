НАТО играет мускулами: в Румынии стартуют крупные учения

В Румынии стартовали масштабные учения НАТО . В учебный центр Getica, где традиционно Североатлантический альянс проводит каждый год свои маневры, приехали более 600 военнослужащих. НАТО задействовало 81-ю механизированную бригаду из города Бистрицы.

По легенде учений, румынские войска сдерживают натиск неизвестного противника, а затем отходят на вторую линию обороны, ожидая подкрепления. С воздуха им помогает авиация американские ВВС. В небе кружат истребители, задействован большой транспортный борт Hercules, на земле врага атакуют БТРы и зенитные комплексы.

Учения являются частью международных тренировок, в которых принимают участие 17 стран альянса, они продлятся до 25 мая.