Экс-глава ФБР выступит на открытых слушаниях в конгрессе США

Бывший директор ФБР согласился выступить на открытых слушаниях в конгрессе США.

Спецкомитет сената по разведке собирается получить от Джеймса Коми информацию о его роли в расследовании так называемого вмешательства России в прошлогодние президентские выборы. Ранее экс-глава спецслужбы отказывался присутствовать на закрытых слушаниях конгресса.