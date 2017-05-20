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Экс-глава ФБР выступит на открытых слушаниях в конгрессе США
Бывший директор ФБР согласился выступить на открытых слушаниях в конгрессе США.
Спецкомитет сената по разведке собирается получить от Джеймса Коми информацию о его роли в расследовании так называемого вмешательства России в прошлогодние президентские выборы. Ранее экс-глава спецслужбы отказывался присутствовать на закрытых слушаниях конгресса.
Напомним, 9 мая Трамп уволил Коми за плохую работу. Принять решительные меры президенту Соединенных Штатов посоветовали генпрокурор США и его заместитель. Джеймс Коми был директором ФБР почти 4 года. На этот пост его назначил Барак Обама, передает ТАСС.
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