США перешли к тактике окружения боевиков ИГ*, рассказал глава Пентагона

"Сейчас мы тратим определенное время на их (боевиков) окружение. Мы делаем это, потому что иностранные боевики (в составе ИГ* – ред.) — это стратегическая угроза, если они вернутся в Куала-Лумпур, в Париж, в Деторойт", — сказал Мэттис на брифинге.

Ранее, напомнил он, силы коалиции занимались выдавливанием боевиков из захваченных ими районов.

*Террористическая организация, запрещенная в России.