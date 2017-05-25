НАТО заставит страны увеличить военные расходы

Саммит НАТО на уровне глав государств и правительств пройдет сегодня в Брюсселе. Как рассказали «Известиям» в альянсе, на повестке дня стоят два основных вопроса: повышение военных расходов и борьба с терроризмом. Представители блока рассчитывают достичь серьезного прогресса в том, чтобы довести военные расходы в каждой стране — члене альянса до необходимых 2%. Однако факты указывают на то, что встреча станет в большей степени торжественным мероприятием, на котором будут сказаны «дежурные фразы».

Впервые саммит НАТО пройдет с участием 28 стран-членов и Черногории, которую будет представлять ее президент. Официально балканская страна, уже прошедшая все необходимые процедуры, присоединится к альянсу в июне этого года. Еще одна особенность нынешней встречи — присутствие новых лидеров США и Франции — Дональда Трампа Эммануэля Макрона , которые впервые примут участие в мероприятии.

— Основными темами предстоящей встречи будут повышение расходов на оборону и роль НАТО в борьбе с терроризмом. Мы ожидаем достижения прогресса в распределении финансовой нагрузки и роли альянса в борьбе с терроризмом, — сообщили «Известиям» в пресс-службе НАТО.

Как ранее рассказал «Известиям» представитель России при НАТО Александр Грушко , на встрече будет предпринята попытка разработать национальные планы для того, чтобы военные расходы каждой страны члена-альянса всё же были доведены до 2% от ВВП. При этом, как отметил дипломат, до обсуждения совместных с РФ действий по борьбе с терроризмом еще далеко и пока предстоит дождаться конкретных решений альянса.

— Посмотрим, будет ли позиция НАТО соответствовать нашим представлениям о том, что необходимо сделать, чтобы справиться с угрозами терроризма, прежде всего в борьбе с ИГ и « Джебхат ан-Нусрой » (обе организации запрещены в России. — «Известия»), или же НАТО будет преследовать какие-то другие цели, — отметил Александр Грушко.

Несмотря на все декларативные заявления, альянсу будет чрезвычайно трудно добиться реальных результатов. Еще в 2014 году под предлогом якобы «нарастающей российской угрозы» на саммите НАТО в Уэльсе подтвердили правило, согласно которому все члены альянса обязуются тратить не менее 2% от своего ВВП на оборону. Пока же лишь пять государств достигли этого показателя (США, Польша, Эстония, Греция и Великобритания). В альянс входят страны с разными уровнями развития национальных экономик — некоторые просто не могут себе позволить увеличить военные расходы. А другие, например Германия, не считают это необходимостью. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, у Берлина отсутствует политическая мотивация повышать траты на оборону.

Серьезного прорыва нельзя ожидать и при рассмотрении вопроса по борьбе с терроризмом. НАТО после окончания холодной войны не ставило себе основной целью противостояние террористической угрозе. Вместо этого альянс лишь расширяет присутствие на восточном фланге. По мнению военного обозревателя Виктора Литовкина, предстоящий саммит НАТО не приведет к кардинальным изменениям в политике альянса, а в ходе встречи будут произнесены лишь «дежурные фразы».

— НАТО никогда не отклонится от конфронтационной политики по отношению к России, потому что альянс на это заточен. Он создавался для сдерживания СССР, а сегодня служит для тех же целей, только уже против России. Для борьбы с терроризмом у НАТО нет никаких инструментов. Альянс до сих пор даже не отчитался перед СБ ООН за свое многолетнее военное присутствие в Афганистане, — пояснил «Известиям» эксперт.

От предстоящего саммита НАТО можно ожидать в первую очередь заявлений о необходимости закрепить идейное единство военно-политического блока. Об этом свидетельствует и ряд протокольных мероприятий, запланированных на 25 мая. В пресс-службе НАТО «Известиям» рассказали, что канцлер Германии Ангела Меркель откроет мемориал Берлинской стены как символа холодной войны, а президент США Дональд Трамп будет присутствовать на открытии мемориала жертвам теракта 11 сентября. Кроме этого, бельгийские власти в ходе торжественной церемонии передадут представителям НАТО ключи от нового здания штаб-квартиры организации.

Как показывает практика, после такого рода саммитов руководство НАТО предлагает провести встречи с представителями РФ, чтобы обсудить итоги и постараться «снизить напряженность». При этом в нынешнем году, по информации «Известий», прибалтийские государства выступают против любого формата встреч с Москвой, однако ключевые страны настаивают на том, что диалог всё же необходим. Возможно, в перспективе на повестке дня появится и подготовка саммита Россия–НАТО.