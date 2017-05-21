Президента США в Иерасулиме поселят в необычный номер

Во время визита в Иерусалим Дональд Трамп будет проживать в пуленепробиваемом номере, защищенном от взрывов бомб и газовых атак.

Президентские апартаменты в гостинице "Царь Давид" оснащены независимой системой кондиционирования воздуха и построены таким образом, чтобы выдержать выстрел из гранатомета. В случае обрушения здания номер упадет вниз, но не разрушится. Сутки в таких апартаментах стоят около шести тысяч долларов.

Напомним, президент США посетит Израиль в начале следующей недели. Кроме переговоров с руководителями еврейского государства, запланирован визит в исторический центр Иерусалима. Также Трамп выступит с речью на руинах Массады - древней крепости над Мертвым морем, где повстанцы-иудеи сдерживали натиск римских легионов.