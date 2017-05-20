США назвали условие, исключающее новые удары по Сирии

передает Reuters. Военные верхи США заявили, что не будут наносить удары по правительственной армии Сирии, исключая ситуацию, когда возникает угроза американским вооруженным силам. Такое заявление сделал председатель объединённого комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд

«Я поручился, что атака не повторится, если не возникнет угроза нашей армии», — заявил он.