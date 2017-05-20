Главные события у вас в почте
США назвали условие, исключающее новые удары по Сирии
Военные верхи США заявили, что не будут наносить удары по правительственной армии Сирии, исключая ситуацию, когда возникает угроза американским вооруженным силам. Такое заявление сделал председатель объединённого комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд, передает Reuters.
«Я поручился, что атака не повторится, если не возникнет угроза нашей армии», — заявил он.
Ранее западная коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским проправительственным военным в районе Ат-Танфа. Это вызвало гневную реакцию российского МИД, где американскую атаку назвали «нелегитимной и противозаконной».
Оставить комментарий
Последние новости
-
ФБА "Экономика сегодня"
-
Lenta.ru
-
ТК «Звезда»