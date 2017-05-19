В США появились подозрения о связях Хиллари Клинтон с Россией

В «связях» с Россией американцы подозревают не только действующего президента Дональда Трампа , но и его бывшего оппонента на выборах — Хиллари Клинтон . Больше половины граждан США считают, что расследование должно вестись в отношении обоих политиков. Кроме того, со стороны республиканцев уже звучат заявления о том, что Клинтон — «российский агент» и хочет развалить Америку. О позициях бывшего госсекретаря в американском обществе — в материале RT.

В «связях с Кремлём» американцы теперь подозревают не только президента США Дональда Трампа, но и его соперника на выборах Хиллари Клинтон. Отдельные политики, такие как член республиканской партии из штата Нью-Джерси Анна Литтл, даже считают экс-госсекретаря «русским агентом».

Всюду «агенты Кремля»

В частности, бывшего госсекретаря США Анна Литтл подозревает в попытках развалить и разделить Америку по заданию Кремля.

«Хиллари – российский агент, стремящийся расколоть нашу страну. Она призывает граждан не поддерживать законно избранного президента США, а ведь это позволит России расширить свое влияние, а заодно увеличить отчисления в Фонд семьи Клинтон и поддерживающие ее «комитеты политического действия», — заявила на своём сайте Анна Литтл, политик-республиканец, бывший мэр города Хайлендс, штат Нью-Джерси.

Кроме того, Литтл уверена в том, что Америке «необходимо объединить усилия с Европой и Китаем, чтобы ликвидировать «Исламское государство»* ( ИГ ), договориться о мирной смене власти в Сирии, содействовать низвержению северокорейского диктатора и мирному воссоединению Кореи, а также поддержать Украину в борьбе с российской агрессией».

«Хиллари — эгоистичный человек, и американцы уже дважды отвергали её кандидатуру на выборах. Ей вообще не следует заниматься политикой», – подчёркивает республиканец.

Подарок Хиллари Клинтон Сергею Лаврову во время встречи, 2009 год

Расследовать за компанию

Кроме того, больше половины американцев считают, что в отношении Билла и Хиллари Клинтон необходимо «начать расследование на предмет связи с Россией» наряду с Трампом. Такие данные приводит центр общественного мнения Rasmussen Reports, основываясь на апрельских опросах среди граждан США.

По словам экспертов центра, мнения американских избирателей насчет необходимости проведения парламентского расследования на предмет вмешательства России в президентские выборы разделились. Половина опрошенных считают, что «если конгресс всё же инициирует такое расследование, оно должно включать и проверку связей четы Клинтон с русскими».

«Половина правоспособных граждан США считают, что конгрессу следует расширить расследование предполагаемых связей Трампа с Кремлем. 52% опрошенных убеждены, что, помимо расследования деятельности Трампа и его предвыборного штаба, конгрессу и ФБР следует также проверить частные связи Билла и Хиллари Клинтон с российскими официальными лицами», — говорится в исследовании.

Опрос компании Rasmussen Reports проводился по телефону и в Интернете. В нём приняли участие 1 тыс. потенциальных избирателей со всей страны. Статистическая погрешность полученных данных составляет +/- 3 процентных пункта, а степень достоверности – 95%.

Выгодный госсекретарь

О частичном недоверии к экс-госсекретарю Клинтон говорит и то, что более 60% американцев подозревают политика в злоупотреблении служебным положением. Демократ, вероятно, помогала «решать вопросы», волнующие её инвесторов, полагают граждане.

Так, согласно другому апрельскому опросу Rasmussen Reports, «63% правоспособных американцев допускают вероятность того, что некоторые действия Хиллари Клинтон на посту госсекретаря США были простимулированы пожертвованиями в Фонд семьи Клинтон».

«Этим и объясняется тот факт, что 51% опрошенных заявили, что не доверяют Хиллари Клинтон. Доверие бывшей первой леди выразили 37%, еще 13% не смогли определиться с ответом», — подчёркивают эксперты американского центра.

Среди тех, кто не верит Хиллари Клинтон, 89% полагают, что её деятельность на посту госсекретаря США могла быть отчасти мотивирована пожертвованиями из-за рубежа.

«19% опрошенных считают госпожу Клинтон порядочнее других политиков. Тех, кто убежден в том, что в этическом плане она, наоборот, уступает своим оппонентам, вдвое больше — 39%. Еще 38% участников опроса заявили, что в плане этики Хиллари мало чем отличается от остальных политиков», — заключают эксперты из США.

Спонсор программы…

Помощь и инвестиции от иностранных государств, политиков и бизнесменов Хиллари Клинтон действительно получала. Однако средства и поддержка демократам прибывали не из России.

«Всегда, когда ей дают деньги, это происходит не просто так. Её просят: «Сделайте меня послом там-то, я хочу делать то-то, позаботьтесь о моём бизнесе». Я вас умоляю! Все её деньги — грязные», — заявлял в 2016 году Дональд Трамп в интервью американскому телеканалу CBSN.

Так кто же спонсировал Клинтон? В 2016 году хакер, известный под псевдонимом Guccifer 2.0, опубликовал данные, которые пролили свет на источники финансирования предвыборной кампании Хиллари Клинтон.

Согласно обнародованным данным, когда Хиллари занимала пост госсекретаря, у неё были спонсоры со связями в Саудовской Аравии.

Также появлялась информация о том, что будучи госсекретарём, Клинтон получала пожертвования от немецкого инвестора, лоббировавшего канцлера Ангелу Меркель , а также принимала пожертвования в фонд Клинтон от медиамагната из Венесуэлы.

Также, по некоторым утверждениям, скандально известный лондонский бизнесмен, связанный с государственной алюминиевой компанией Бахрейна, пожертвовал фонду Клинтонов порядка $5 млн.

Без Киева не обошлось

Кроме того, в поддержку экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон активно выступал Киев. Как сообщается в американских СМИ, украинские чиновники содействовали помощникам Клинтон в поисках информации о Дональде Трампе и его советниках, которая могла бы им навредить республиканцам. Согласно данным Politico, на Украине пытались обнаружить связи бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта с Россией.

Власти Украины наладили тесный контакт с администрацией Обамы сразу после смены власти в Киеве в 2014 году. По данным Politico, в Вашингтоне интересы Киева лоббировала член Демократической партии США Александра Чалупа, которая занималась связями с общественностью, а позднее работала в Национальном комитете Демократической партии.

По данным издания, Чалупа помогала команде Клинтон в поиске компрометирующей информации о Трампе и членах его команды, которая бы подтвердила его связь с Кремлём. Портал Yahoo включил Александру Чалупу в список 16 политиков, которые повлияли на ход предвыборной президентской гонки в США.

Подарки сладки

Интересно, что фонд семьи Клинтонов получил от правительства Катара пожертвование в размере $1 млн по случаю дня рождения бывшего президента США Билла Клинтона

Информация о пожертвовании катарского правительства содержалась в опубликованной на сайте WikiLeaks переписке сотрудников Clinton Foundation и Джона Подесты и была подтверждена представителями фонда.

Так, переданная в 2011 году Катаром сумма не была учтена в качестве «существенного увеличения», сообщает агенство Reuters со ссылкой на официального представителя организации Брайана Кукстру . После того, как Хиллари Клинтон заняла пост госсекретаря, фонд обязался уведомлять Госдепартамент США о «существенном увеличении» или появлении пожертвований со стороны новых стран. В ведомстве подтвердили, что не получали уведомления о получении фондом пожертвования от Катара.Также неизвестно, произошла ли личная встреча с Биллом Клинтоном, о которой просили катарские инвесторы.

Напомним, на днях американские протестные группы и организации, выступающие против политики Дональда Трампа, получили своего координатора. Так, экс-госсекретарь Клинтон объявила о создании политического движения «Вместе вперёд». Она намерена оказывать поддержку начинающим политикам и активистам, которые разделяют её взгляды.

«Мы запускаем «Вместе вперёд», чтобы вдохновить людей на вовлечение, организацию и даже участие в выборах», — написала Клинтон в своём Twitter.

We're launching Onward Together to encourage people to get involved, organize, and even run for office. https://t.co/8exooosvZ5 — Hillary Clinton (@HillaryClinton) 15 мая 2017 г.

У движения уже есть свой сайт, где описываются его цели и задачи. В частности, говорится, что «Вместе вперёд» намерено работать над улучшением будущего для следующих поколений и продвигать прогрессивные ценности. У ресурса также есть раздел «Пожертвования», где любой желающий может профинансировать организацию, направив сумму от $5.

*Исламское государство (ИГ) — террористическая группировка, запрещённая на территории России.