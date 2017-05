СМИ уличили Трампа в поклоне королю Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп , который был одним из тех, кто раскритиковал своего предшественника Барака Обаму за поклон перед королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, также поклонился королю в Эр-Риярде. Об этом пишет The Washington Post

Как отмечает издание, Трамп поприветствовал главу Саудовской Аравии в ходе своего визита рукопожатием, стоя при этом прямо.

Газета напоминает, что во время поездки в королевство в 2009 году президент Обама, приветствуя короля, поклонился ему, чем вызвал бурную критику.

Трамп был одним из тех, кто также высказался об этом инциденте несколькими годами позже.

«Нам всё ещё нужен президент, который кланяется саудовцам и позволяет ОПЕК грабить нас?» — написал тогда Трамп.

Do we still want a President who bows to the Saudis and lets OPEC rip us off? Make America strong, vote for @MittRomney.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 6, 2012

Однако позже, в тот момент, когда король награждал Трампа воротничком, американский лидер всё же поклонился ему. Этот факт пользователи заметили на фотографиях.

Abu Ivanka Al amriki aka Trump at #RiyadhSummit Bow you commoners, bow before the power of Oil. 😂 #رياض_مذاكرات pic.twitter.com/AiHIM1HUcv

— Asfandyar Bhittani (@BhittaniKhannnn) May 20, 2017