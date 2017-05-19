CNN: минфин США передал в конгресс данные по делу о связях Трампа с Россией

Документы поступили в комитеты по разведке обеих палат Конгресса от специального подразделения Министерства финансов США – службы финансовой разведки (ФИНСЕН). Данное ведомство занимается мониторингом движения финансовых потоков и схемами "отмывания денег". ФИНСЕН собирает информацию из банков по всему миру.

Изучение финансовой документации и транзакций "крайне важно" для расследования, сообщил CNN член комитета Палаты представителей по разведке демократ Адам Шифф