Си Цзиньпин заявил о готовности наладить отношения с Сеулом

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что готов вернуть отношения между Китаем и Южной Кореей на "нормальный путь". Об этом сообщает агентство Reuters.

Об этом лидер КНР заявил послу Южной Кореи в Китае Ли Хэн Чан.

"Мы готовы работать с Южной Кореей, чтобы сохранить уже достигнутые результаты, правильно урегулировать споры, вернуть отношения между Китаем и Южной Кореей на нормальный путь и принести пользу обоим народам на основе взаимопонимания и взаимного уважения", - сказал он.

В сентябре 2016 года Си Цзиньпин во время встречи с бывшим южнокорейским президентом Пак Кын Хе в рамках саммита G20 в Ханчжоу заявил, что Пекин и Сеул должны работать, чтобы вывести двусторонние отношения на "правильный путь стабильного развития".