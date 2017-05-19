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СМИ: китайские истребители перехватили американский военный самолет
Два истребителя Китая осуществили перехват американского военного самолета над Восточно-Китайским морем, сообщил телеканал NBC со ссылкой на двух военных чиновников США.
По данным телеканала, американских самолет WC-135 Constant Phoenix, задачей которого является сбор образцов из атмосферы с целью обнаружения и идентификации ядерных взрывов, проводил в среду плановую миссию в международном воздушным пространстве над Восточно-Китайским морем, когда его перехватили два китайских истребителя Су-30.
Военные чиновники США сообщили, что команда американского самолета охарактеризовала эти действия как "непрофессиональные".
По данным чиновников, американский самолет действовал в соответствии с международным законодательством. Они также отметили, что соответствующая информация была направлена Китаю через "соответствующие дипломатические каналы".
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