Северная Корея назвала условие для начала переговоров с США

Заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил в пятницу, что США должны отказаться от своей «враждебной политики» в отношении Северной Кореи, чтобы могли начаться переговоры, передает агентство Reuters

«Отказ от враждебной политики в отношении КНДР является предпосылкой для решения всех проблем на Корейском полуострове», - сказал дипломат.

Он также отметил, что только это может предшествовать снятию напряженности на Корейском полуострове.

«В первую очередь необходимо положить конец враждебной политике США в отношении КНДР, именно это первопричина всех проблем», - добавил зампостпреда КНДР при ООН.

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что «серьезный конфликт» с Северной Кореей возможен, но он отметил, что предпочел бы дипломатическое решение северокорейской ядерной проблемы.

Посол США в ООН Никки Хейли в пятницу выразила озабоченность в связи с обращением КНДР о регистрации патента на процесс производства цианида натрия.

«Идея поставить цианид в руки северокорейцев, учитывая их репутацию в области прав человека и политических заключенных, не только опасна, но и противоречит здравому смыслу», - сказала Хейли.